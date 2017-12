Riesenstriezel Tausende beim Stollenfest in Dresden

Nachrichten-Ticker

13:59 "DHL-Erpresser sollte aufhören, bevor es Verletzte gibt"

Potsdam - Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter hat an den DHL-Erpresser appelliert, seine kriminellen Aktionen sofort zu stoppen. "In dem Wissen, dass wir ihn kriegen werden, sollte er aufhören, bevor es Verletzte gibt", sagte Schröter der Zeitung "Welt am Sonntag". Die Polizei werte derzeit mehrere Spuren aus. "Wir sind optimistischer geworden", sagte der Minister. Er gehe davon aus, dass der Fall bald aufgeklärt werden könnte. Nach Angaben von Ministeriumssprecher Ingo Decker sind bei der Sonderkommission "Quer" bislang rund 170 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen.

13:58 Kauder: Unionspapier zur Zuwanderung "Kernforderung" an SPD

Berlin - Unionsfraktionschef Volker Kauder hat die Vorstellung zurückgewiesen, die SPD könne die Union als Preis für eine Regierungsbeteiligung zu massiven Zugeständnissen zwingen. "Wie damals werden wir jetzt vernünftig mit der SPD sprechen", sagte der CDU-Politiker dem "Tagesspiegel". "Das bedeutet kompromissfähig zu sein." Eine "absolute Kernforderung" der Union sei aber die Umsetzung des CDU/CSU-Kompromisspapiers zur Zuwanderung. Dazu gehöre es auch, den Familiennachzug für Flüchtlinge mit nur eingeschränktem Schutzstatus weiter auszusetzen.

13:56 Nach dem Glatteis: Temperaturen steigen wieder an

Offenbach - Glatteis sorgt derzeit noch vielerorts für Verkehrsprobleme - doch in den nächsten Tagen steigen die Temperaturen wieder an. Der Deutsche Wetterdienst teilte mit, es sei morgen im Osten und Südosten Deutschlands oft sonnig. Ansonsten ziehen von Westen her dichte Wolken auf, und es setzt teils kräftiger Schneefall ein. Dieser geht zunächst am Oberrhein rasch in Regen über. Am Nachmittag klettern die Temperaturen auch im restlichen west- und südwestdeutschen Flachland, so dass sich die Glättesituation entspannt.

12:43 Feuerwehr in Kalifornien dämmt größten der Waldbrände ein

Los Angeles - Im Kampf gegen sech Waldbrände in Südkalifornien hat die Feuerwehr nach vielen vergeblichen Bemühungen einen Erfolg erzielt. Das sogenannte "Thomas-Feuer" bei Ventura südlich von Santa Barbara habe zu zehn Prozent eingedämmt werden könnten, schrieb die "Los Angeles Times". Die berüchtigten Santa-Ana-Winde hatten sich demnach abgeschwächt und den Einsatz von mehr Wasserflugzeugen ermöglicht. In einem nahe Ventura von den Flammen zerstörten Gebiet wurde inzwischen das erste Todesopfer der sechs Brände gefunden.

12:39 Schnee und Glätte verursachen Unfälle und Staus

Berlin - Ein Wintereinbruch in weiten Teilen Deutschlands hat zu zahlreichen Verkehrsunfällen geführt. Zumeist blieb es zunächst bei Blechschäden, es gab aber auch mindestens zwei Schwerverletzte. Im Autobahnkreuz Breitscheid in der Nähe von Düsseldorf stellte sich laut Polizei in den frühen Morgenstunden ein Lastwagen quer und blieb stecken. Die Autobahn 3 wurde teilweise gesperrt. In Freiberg bei Dresden wurden auf der Bundesstraße 101 zwei Menschen in einem Auto schwer verletzt.