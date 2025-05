Riesiger Medienrummel Kim Kardashian sagt zu Überfall in Paris vor Gericht aus

Kardashian sei "bereit", ihren mutmaßlichen Aggressoren gegenüberzutreten und "über die Geschehnisse in dieser schrecklichen Nacht" zu reden, teilten ihre Anwälte laut Medienberichten vor der Aussage des Stars in Paris mit. "Sie möchte dem Prozess persönlich beiwohnen und denjenigen gegenübertreten, die sie angegriffen haben. Sie will dies mit Würde und Mut tun", hieß es in der Erklärung der Anwälte.

Räuber waren als Polizisten verkleidet

Kardashian wurde in der Nacht zum 3. Oktober 2016 in einem Luxusquartier im schicken 8. Pariser Stadtbezirk überfallen. Fünf Räuber waren als Polizisten verkleidet gegen 2.30 Uhr plötzlich vor der Residenz aufgetaucht. Zwei von ihnen brachten den Pförtner in ihre Gewalt und stürmten maskiert und mit vorgehaltener Waffe in Kardashians Zimmer.