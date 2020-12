Right Livelihood Award Alternative Nobelpreise in Stockholm vergeben

Ales Beljazki, der mit seiner Organisation Wesna für die Verwirklichung von Demokratie und Menschenrechte in Belarus kämpft, sagte laut Übersetzung, er verstehe die Auszeichnung als moralische Unterstützung und Zeichen der Solidarität der demokratischen Welt für das weißrussische Volk. "Dies ist ein klares Signal an die belarussischen Behörden, dass die Welt die massiven Menschenrechtsverletzungen, die derzeit in Belarus stattfinden, niemals akzeptieren wird", sagte er.

Mit der Auszeichnung des US-Amerikaners Stevenson lenkte die Right-Livelihood-Stiftung die Aufmerksamkeit auf die Rassismusdebatte in den USA. "Ich lebe im Land mit den meisten Festnahmen in der Welt", sagte Stevenson. Der Bürgerrechtsanwalt hat zahlreiche unschuldig Verurteilte vor der Todesstrafe gerettet. "Ich arbeite gegen ein System, das dich besser behandelt, wenn du reich und schuldig, als wenn du arm und unschuldig bist", sagte Stevenson in einer Schalte aus Montgomery.

Lottie Cunningham Wren betonte, dass sie den Preis stellvertretend für die indigenen Völker Nicaraguas entgegennehme, deren Territorium von bewaffneten Siedlern bedroht werde. "Ich bin lange mit meinem Volk gegangen, mit denen, die hungrig und durstig nach Gerechtigkeit sind, die unter den Zwangsumsiedlungen leiden, die unter Gewalt, Zerstörung der Umwelt oder Verletzung ihrer Grundrechte leiden. Für sie bin ich hier."

In diesem Jahr wurden 182 Nominierungen aus 71 Ländern für Right Livelihood Award berücksichtigt. Das Preisgeld beträgt für jeden Preisträger eine Million schwedische Kronen (rund 98.000 Euro) und soll ihnen helfen, ihre Arbeit fortzusetzen.

