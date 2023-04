Rigoletto auf Schloss Beuggen Verdi-Oper erklingt

Zu der erlesenen Sängertruppe, die Vaccaro zusammensucht, gehört die international gefragte Opernsängerin Cristina Pasaroiu, die aus Bukarest stammt und in Zürich lebt. Die Sopranistin singt an allen großen Häusern, von der Deutschen Oper Berlin über die Zürcher Oper bis zum Opernhaus Nizza. Sie ist Spezialistin für Verdi und Puccini und tritt an der Seite des italienischen Startenors Andrea Bocelli weltweit bei Konzerttourneen auf.

Eine ihrer Lieblingsrollen

Die Gilda in „Rigoletto“ ist eine ihrer Lieblingsrollen, verrät die rumänische Sängerin, die bereits 43 Hauptrollen in ihrer Karriere gesungen hat. „Ich bin nicht eine Sängerin, die spielt, ich bin eine Schauspielerin, die singt“, sagt die Soprandiva von sich selber, die für ihre emotionalen Rollenverkörperungen gerühmt wird. „Ich brauche viel Platz für Bewegung“, und den wird sie in Schloss Beuggen haben.

Der musikalische Leiter der Opernaufführung, Michael Clark, Dirigent und Chordirektor am Theater Basel, kennt die Hauptdarstellerin noch von ihrer Rolle als Mimi in der Basler „La Bohème“. Clark war kürzlich selbst in Schloss Beuggen, um sich mit dem Regisseur und dem französischen Tenor Olivier Trommenschlager, der eine wichtige Rolle übernehmen wird, umzuschauen.

30-köpfiges Orchester

Zur Besetzung gehören auch Gianluca Breda von der Arena di Verona und Antonio Rivera vom „Phantom der Oper“ Hamburg. Wer die Titelrolle des Rigoletto singt, steht noch nicht fest. Wie der Dirigent mitteilt, soll ein rund 30-köpfiges Orchester spielen, auch ein Chor ist dabei, einige Musiker und Chorsänger werden aus der Region, zum Teil vom Theater Basel, kommen.

Während man in Verdis Meisterwerk viele bekannte Melodien des italienischen Opernfachs zu hören bekommt, wird am Abend darauf Schloss Beuggen mit einer Caruso-Hommage dem größten aller Tenöre zum 150. Geburtstag huldigen. Internationale Tenöre werden im Schlossareal unterm Sternenzelt die Arien und neapolitanischen Canzonen schmettern, für die Caruso berühmt war – ein Fest der Stimmen.

Oper „Rigoletto“, 9. Juni; Hommage an Enrico Caruso, 10. Juni, beide 19.30 Uhr. Tickets unter www.reservix.de