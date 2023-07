Rinderlehrpfad Gersbach Großer Teil der Wisent-Herde ist tot

Zugleich sahen und sehen sie sich ein Stück weit alleingelassen. Keiner habe nachgefragt, ob sie Hilfe brauchen. Der bisherige Besitzer habe den Kontakt abgebrochen und der empfohlene Tierarzt sei nicht bereit gewesen zu helfen.

Zum Stichwort Unterernährung heißt es, dass Futter regelmäßig gekauft und den Tieren bereitgestellt worden sei. Was die Wurmkur anbelange, sei es mit der Dosierung schwierig. Der Vater der jungen Frau, selbst Landwirt und Besitzer von Vorderwälder-Rindern, fügt einen weiteren Aspekt an: Bei der offenen Weidehaltung, wie sie hier praktiziert werde, würden die Larven der Würmer auf der Wiese verteilt. So komme der Wurmbefall zustande.

Ortsvorsteher will vermitteln

Ortsvorsteher Andreas Falk hat sich mit beiden Seiten auseinandergesetzt, will sich jedoch kein abschließendes Urteil erlauben, schließlich sei er kein Landwirt. Die junge Familie sei in der Defensive. Als das Thema in der jüngsten Ortschaftsratssitzung hochkochte, habe er mit den Worten „Wir sind kein Tribunal“ zur Mäßigung aufrufen müssen.

Um die Situation auch mit Blick auf das Tierwohl zu klären, müssten beide Seiten aufeinander zugehen, so sein Appell. Auch müssten weitere Experten gehört werden. Vor allem sollte der betreffende Tierarzt gefragt werden, wie er es mit der (Nicht-)Begutachtung der Tiere gehalten habe.

Wie geht es weiter?

Die Entscheidung über die Zukunft des Geheges liege bei Stadt und Gesundheitsamt. Die Stadt ist Eigentümerin des Geländes, sie müsse über die Zuwendungen für das Wisentgehege entscheiden, teilt Falk mit. Eines sei klar: „Die Wisente sind eine Bereicherung für Gersbach und für den Tourismus.“ Die Stadt schweigt zu dem Thema. Auf Anfrage heißt es lediglich, es handele sich um ein laufendes Verfahren