Ringen: Abstieg ist kein Thema für die RG

Darius Kiefer startetbei der U20-WM

Doch zuvor gilt es noch für das Zeller Aushängeschild Darius Kiefer bei der U20-Weltmeisterschaft im spanischen Pontevedra Bestleistung abzurufen. Der amtierende Vizeeuropameister startet am 3. September in der Greco-Klasse bis 97 Kilogramm. Die Medaillenkämpfe wären am Tag darauf. Wenig Zeit ist das für die Regeneration – aber ein Derby motiviert bekanntlich zusätzlich.

Durch den Rückzug des KSV Haslach und den freiwilligen Abstieg des AB Aichhalden treten in diesem Jahr nur neun Mannschaften in der Regionalliga an, da aus der Oberliga Nordbaden sowohl Meister SVG Niederliebersbach als auch Vize SV Germania Weingarten II nicht aufstiegsberechtigt sind. Neu in der Liga sind der KSV Musberg (Württemberg) und der südbadische Oberliga-Meister RSV Schuttertal.