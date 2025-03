Ringen: Acht Bezirksringer starten in Zell

Um die Schlange am Eingang zu verkürzen, bietet die RG Hausen-Zell am Freitagnachmittag nochmals einen Kartenvorverkauf von 13 bis 18 Uhr in der Stadthalle an. Am Samstag beginnt der öffentliche Teil der Veranstaltung um 9.45 Uhr mit dem Einmarsch der Athleten und der Begrüßung. Ab 10 Uhr starten die zehn Gewichtsklassen in die erste Kampfrunde nach dem internationalen System. In diesem treten nach einer Niederlage nur die Kontrahenten der beiden Finalisten in einer Hoffnungsrunde gegeneinander an. Halbfinalisten sind in den Kämpfen um Platz drei gesetzt, die Viertelfinal- und Achtelfinalgegner der Finalisten ermitteln den Kontrahenten. Am Sonntag geht es dann ab 9.30 Uhr in den zwei Duellen je Gewichtsklasse um die beiden Bronzemedaillen, ehe die zehn Finalduelle um Gold und Silber anstehen.