Ringen: Adelhausen gewinnt Teamwertung der U12-Ringer

An diesem Wochenende finden wie berichtet die südbadischen Titelkämpfe in der anderen Stilart (Männer/U12 im Freistil sowie U17/U14 im griechisch-römischen Stil) in Neuried statt. Die Wettkämpfe dienen als Nominierungsgrundlage für die Landestrainer zur Entscheidung für die Teilnehmer an den Deutschen Meisterschaften, die ab dem 14. März stattfinden werden. Höhepunkt aus Bezirkssicht werden die nationalen U20-Meisterschaften im griechisch-römischen Stil sein, die von der RG Hausen-Zell im Wiesental ausgerichtet werden.