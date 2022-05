Ringen Adelhausens Jugend trumpft gewaltig auf

Kandern. Endlich! Nach einer nahezu zweijährigen Abstinenz ist der Ringer-Nachwuchs im Bezirk Oberrhein zur Normalität zurückgekehrt. Eindrucksvolles Zeugnis von der Leistungsstärke unseres heimischen Nachwuchses legte das 13. Alfred-Richter-Gedächtnisturnier am vergangenen Samstag in der Sporthalle „Auf der Staig“ in Kandern ab. Einmal mehr war der TSV Kandern ein hervorragender Gastgeber.

Vor allem die Jugend des TuS Adelhausen drückte dem auch von vielen auswärtigen Jugendringern besuchten Turnier seinen Stempel auf. Der Dinkelberg-Klub gewann die Vereinsgesamtwertung in den Altersklassen E- bis A/B-Jugend souverän vor einem bärenstarken Gastgeber. Platz neun in der Gesamtwertung belegte der SV Gresgen. Lediglich Rang elf ging an die RG Hausen-Zell, die im Jugendbereich auch schon einmal bessere Zeiten erlebt hat. Die WKG Weitenau-Wieslet belegte Rang 13.