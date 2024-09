Ringen: Adelhauser Ringer gewinnen überraschend deutlich

Sieben Ringer der Oberliga-Mannschaft des Vorjahres sowie Regionalliga-Rückkehrer Thomas Eckhardt (66 kg Freistil) und der bundesligabewährte Felix Krafft (130 kg Greco) stellen die Dinkelbergstaffel ins Aufgebot und zeigte, dass das Ziel der Rückkehr in die Oberliga ernstgenommen wird. Eckhardt (11:0), Norman Trübe (71 kg-Greco, 5:1) und Mannschaftsführer Alican Ulu (75 kg Greco, 5:3) gingen über die komplette sechsminütige Kampfzeit. Die weiteren Griffkünstler kamen vorzeitig zu ihrem „Vierer“. So stand bereits nach dem Schultersieg von Ayman Nissr (86 kg Greco) in Folge einer Schleuder am Mattenrand der Auftaktsieg des TuS Adelhausen fest. Doch ließen sich alle Beteiligten davon nicht beeindrucken – Heim- und Gastringer kämpften weiter um jeden Punkt. Entsprechend gewarnt sein dürfte der am Wochenende kampffreie SV Gresgen, der kommenden Samstag die TuS-Staffel zum Heimkampf empfängt.