Ringen: Ausländerersatz dreht Däumchen

Nervenstärke bewiesen

Zahlreiche Eigengewächse und langjährig treue Aktive sind in der Mannschaft des RSV, der in im heimischen Hexenkessel vor 400 Zuschauern am vergangenen Samstag dem amtierenden Vizemeister RG Lahr mit 16:15 eine hauchdünne Niederlage beibrachte. Mit 12:13 ging es in die abschließenden Weltergewichtskämpfe. Der ehemalige deutsche B-Jugendmeister Luca Munz (75 kg Freistil) musste gegen den amtierenden U20-Vizemeister Luis Fening kräftig haushalten. Nach vier Minuten führte Fening erst 4:0, ehe er in der Schlussminute auf verkürzte. Ein Punkt zu wenig für den dritten Mannschaftspunkt. Somit war es Aushängeschild Tomi Claudiu Hinoveanu (75 kg Greco) möglich, mit seinem Überlegenheitssieg das Ruder final herumzureißen und dem Aufsteiger den 16:15-Heimsieg zu ermöglichen. In der Vorwoche drehten die vier Schlussringer ein 8:12 zum 18:12-Auswärtssieg.