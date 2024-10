Ringen: Auswärts letzte Vorrundenkämpfe

Gestern in Hofstetten ist es für die WKG um wichtige Punkte für einen Platz im Mittelfeld gegangen. Die Kinzigtäler feierten damit bereits ihren Vorrundenabschluss, da sie am folgenden Wochenende kampffrei sind. Im vergangenen Jahr scheiterte die WKG trotz einiger taktischer Kniffe in beiden Begegnungen knapp an Hofstetten. Seit Jahren eine Bank sind bei der Staffel aus dem Kleinen Wiesental Julian (86 kg, Greco) und Patrick Neumaier (130 kg Greco). Allerdings bewies Jonas Dürr (86 kg Greco) in diesem Jahr bereits mehrfach, dass er auch gegen große Namen punkten kann.

Ein Kellerduell findet für die RG Hausen-Zell am Samstag bei Vizemeister RG Lahr statt. Einzig die Kämpfe gegen den KSV Tennenbronn und den KSV Hofstetten gewannen die Ortenauer in dieser Saison bislang. Die RG Hausen-Zell besiegte bisher nur Aufsteiger RSV Schuttertal. Wie so oft in dieser Liga wird daher die Tagesform der Mannschaften entscheiden. Was auch immer wieder Mannschaften herausfordert: Krankheitsbedingte Ausfälle, vorrangig Corona-Infektionen, treten in dieser Saison deutlich häufiger auf als noch vor fünf Jahren.