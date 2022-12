Ringen Auswärtssieg zum Abschluss

Bodenheim-Nackenheim (rom). Was nun auch feststeht: In der kommenden Saison hat der TuS Adelhausen keine südbadischen Derbys mehr im Kalender. Nach Schlusslicht RKG Freiburg muss auch der ASV Urloffen als Siebter den Gang in Liga zwei absolvieren. Sieger der Westgruppe ist der ASV Mainz, der sich mit 17:14 beim KSV Köllerbach durchsetzte und auf den Sieger des Duells zwischen dem ASV Nackenheim und dem KSC Germania Hösbach trifft. Der TuS Adelhausen trifft nach der Abweisung des Protests des ASV Schorndorf (siehe nebenstehender Bericht) auf den AC Lichtenfels. Am 27. Dezember reisen die Dinkelbergringer nach Oberfranken. Zwei Tage später findet der Heimkampf in Adelhausen statt. Sollte der TuS in der Endabrechnung als Sieger hervorgehen, kommt am 7. Januar Titelverteidiger SV Wacker Burghausen auf den Dinkelberg.

Fünf Siege reichen zum Erfolg