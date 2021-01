Ringen Brugger besteht Härtetest

Elena Bruggers Knie hat gehalten

Brugger startete in der Klasse bis 57 Kilogramm und traf dort auf 13 Mitkonkurrentinnen. Mit zwei Siegen und zwei Niederlagen war für sie der Turnierverlauf „durchwachsen“. „Ich war aber sehr froh, dass ich nach so langer Zeit wieder einmal vier Kämpfe unter Wettkampfbedingungen bestritten hatte“, so die Adelhausener Ringerin. Im Achtelfinale bezwang sie die Türkin Mehlika Öztürk, die beim Worldcup-Turnier im Dezember letzten Jahres in dieser Gewichtsklasse den dritten Platz belegte, klar mit 6:0-Punkten. Zu stark war dann im Viertelfinale die spätere Turniersiegerin und amtierende Olympiasiegerin Helen Maroulis. Brugger unterlag der US-Amerikanerin technisch-überhöht. In der Hoffnungsrunde schulterte Elena Brugger zunächst die Französin Gaelle Ruiz, bevor sie dann gegen Bediha Gün (Türkei) eine knappe 2:4-Niederlage einstecken musste. „Das war sehr ärgerlich“, betonte Brugger. Dennoch war dieser Härtetest mit vier Kämpfen an einem Tag trotz einem am Ende nicht ganz zufriedenstellenden siebten Platz eine echte Herausforderung. Klasse war, dass mein Knie der Belastung standgehalten hat. Jetzt weiß ich, woran ich in den nächsten Wochen und Monaten noch arbeiten muss“, betonte die 22-Jährige. Aktuell absolviert Brugger mit dem Nationalteam einige leistungsdiagnostische Tests am Olympia-Stützpunkt Heidelberg, bevor es mit neuer Motivation in Freiburg weitergeht.

Trotz dieser unseligen Pandemie hat Elena Brugger die Olympischen Spiele in Tokio, wenn sie denn stattfinden, nicht aus den Augen verloren: „Es bleibt mein großes Ziel“, sagt sie als Mitglied des Perspektivkaders im Deutschen Ringerbund.

Die Konkurrenz aus dem eigenen Land ist aber für die Adelhausenerin nicht zu verachten. Mit ihr starteten in Nizza in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm nicht weniger als vier deutsche Ringerinnen. Zwei von ihnen waren am Ende besser platziert als die Adelhausenerin. Laura Mertens (AC Ückerath) wurde in Nizza Zweite, verlor im Finale gegen Maroulis mit 1:4-Punkten. Josefine Purschke (SV Warnemünde) belegte den fünften Rang, und Sandra Paruszewski wurde Neunte.

Alexander Semisorow musste mit Rang neun zufrieden sein. Nach seinem technisch-überhöhten Auftaktsieg gegen den Spanier Juan Pablo Gonzalez im Achtelfinale verlor der Weiler im Viertelfinale gegen Vladimer Khuchegashvili mit 1:6-Punkten und anschließend in der Hoffnungsrunde gegen den Rumänen Nikolai Okhlopkov mit 6:13.

Johanna Meier hatte in der Gewichtsklasse bis 76 Kilogramm im Achtelfinale ein Freilos. Im Viertelfinale unterlag sie der Italienerin Enrica Rinaldi mit 2:5.