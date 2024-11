Mit zwei Schultersiegen und einem abschließenden Punktsieg hat sich die Eichslerin Elena Brugger bei den Weltmeisterschaften der nichtolympischen Klassen an die Weltspitze in der Gewichtsklasse bis 59 Kilogramm gekämpft. Damit setzte die 27-jährige Studentenweltmeisterin von 2018 ihren Lauf bei den Frauen-Wettkämpfen erfolgreich fort. In den vergangenen beiden Jahren sicherte sie sich jeweils Bronze bei den Europameisterschaften. Mit einem Schultersieg gegen die Chinesin Yongxin Feng war nach einem Rückstand das Achtelfinale zu Gunsten der DRB-Athletin entschieden. Die einzige Niederlage gab es im Viertelfinale gegen die spätere Weltmeisterin Risako Kinjo. Die Olympiasiegerin von 2021 gewann erst in der Schlussminute gegen Brugger mit technischer Überlegenheit. Durch den Finaleinzug Kinjos bekam Elena Brugger die Chance auf das Kleine Finale. In der Hoffnungsrunde schulterte die TuS-Athletin die Ungarin Erika Bognar und stand so am Mittwochabend im Kampf um Bronze. In diesem setzte sich Brugger mit 6:3 Punkten gegen die als neutrale Sportlerin startende Russin Svetlana Lipatova durch. „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich bin überglücklich, das war der Lohn harter Arbeit“ sagte die strahlende Edelmetallgewinnerin gegenüber dem Ringsport-Magazin nach dem Kampf. Auch Frauen-Bundestrainer Patrick Loes zeigte sich zufrieden. Mit der Bronze-Medaille von U23-Ringerin Anastasia Blayvas (KFC Leipzig) holte zuvor bei den Nachwuchswettkämpfen eine weitere DRB-Starterin in Tirana eine Medaille. Als Trainingspartnerin für Olympia-Teilnehmerin Annika Wendle (ASV Altenheim) war Brugger ebenfalls in Paris und begleitete die Vorbereitung ihrer Nationalmannschaftskollegin. Neben viel Lob aus allen Bereichen der Bundes- und südbadischen Landesebene folgte am Donnerstag auch ein Gruß des Rheinfelder Oberbürgermeisters an das Aushängeschild. „Als großer Fan des Ringersports hat Oberbürgermeister Klaus Eberhardt sich sehr über den sportlichen Erfolg der Ringerin Elena Brugger gefreut. In einem persönlichen Schreiben gratulierte er spontan der Ausnahmesportlerin