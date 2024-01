Ringen: Brugger in Zagreb auf der Matte

Das Ringer-Turnier, einmal mehr herausragend besetzt, hat bereits am Donnerstag, 11. Januar, begonnen. Brugger hat ihren Wettkampf aber erst am Samstag, 13. Januar. Die Kader-Athletin des Deutschen Ringer-Bundes startet in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm und trifft dort auf Top-Athletinnen. In der kroatischen Hauptstadt gehen Vizeweltmeisterin Anastasia Nichita (Moldawien), die WM-Dritte Helen Maroulis (USA) und Qi Zhang (China), Weltmeisterin in der Gewichtsklasse bis 59 Kilogramm, auf die Matte.