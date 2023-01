Ringen Bruggers Triumph inNizza

Nizza (nod). Drei Vereins-Stars des TuS Adelhausen waren jüngst beim hochklassig besetzten Ringer-Turnier in Nizza/Frankreich im Einsatz.. An der Riviera glänzte vor allem Elena Brugger. Die 25-jährige Nationalkaderringerin triumphierte in der Klasse bis 57 Kilogramm.