Ringen, Bundesliga: Abschied in nur 75 Minuten

Am Samstag startete pünktlich um 19.30 Uhr die Abschiedsvorstellung des TuS Adelhausen vom Ringeroberhaus beim ASV Urloffen. Um 21.10 Uhr war der finale Auftritt bereits beendet, abzüglich der Pause von 25 Minuten, in lediglich 75 Minuten Mattenpräsenz. Doch die neun angetretenen TuS-Ringer um Trainer Pascal Ruh, der erneut sich in den Dienst der Mannschaft stellte, zeigten einen beherzten Auftritt.