Ringen: Bundesliga hängt erneut am Tropf

So überraschend der Schritt des TuS Adelhausen im vergangenen Jahr war, aus Kosten- und Logistikgründen das Ringeroberhaus zu verlassen, so nachvollziehbar war die Begründung der Vereinsverantwortlichen. „Wir sind ein Mehrspartenverein und haben Verantwortung unseren Nachwuchssportlern gegenüber“, erklärte die Vorsitzende Tamara Kähny nur zu oft. Dass der mehrfache Endrundenteilnehmer den sportlichen Abstieg in die Zweite Liga anstrebte, war der erste Schritt. Der Kassensturz ergab dann aber: Die Kosten sind in beiden Ligen ähnlich für weite Reisen und die Auslagen der Kampfrichter. So folgte auch der Rückzug aus Liga zwei. In der Verbandsliga Südbaden starten nun fast nur eigene Nachwuchsringer mit Erfolg. Der Aufstieg in die Oberliga ist trotz des aktuellen Rückschlags weiterhin im Fokus.