Ringen, Bundesliga: TuS Adelhausen geht in die zweite Bundesliga

Die Ringer des TuS Adelhausen verpassen in diesem Jahr erstmals seit langem die Endrunde der Bundesliga. Doch die größere Überraschung wurde am Samstag bekannt: Erstmals seit 2010 will der Verein in der kommenden Saison wieder in der zweiten Liga starten. Das teilte die Vorsitzende Tamara Kähny am Samstag mit. Durch die damit nicht ehr überraschende Niederlage der ersten Mannschaft beim bisherigen Schlusslicht KSV Witten wechselten beide Teams die Plätze.