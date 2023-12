Ringen, Bundesliga: Zukunft der Struktur ist noch offen

Die Paarungen für die Viertelfinalbegegnungen, die am 23. und 30. Dezember stattfinden, werden am 16. Dezember ausgelost. Die Halbfinal- und Finalbegegnungen sind an den Samstagen oder Sonntagen im Januar 2024 angesetzt.

Zusammensetzung der zweiten Bundesliga unklar

Nach der Erklärung des TuS Adelhausen ist dessen Weg in die Zweite Bundesliga angestrebt (wir berichteten). Doch welche Gegner dort warten werden, ist noch unklar. Denn der Deutsche Ringerbund (DRB) strebte zu Jahresbeginn für die Saison 2024 eine dreigliedrige zweite Liga mit bis zu 21 Mannschaften an. Aus gut unterrichteten Kreisen ist allerdings zu vernehmen, dass die angestrebte Dreiteilung in die Ligen Süd, Mitte und Nord mangels Interesse der Vereine scheitern könnte.