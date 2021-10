Ringen Corona hat doch noch zugeschlagen

Bruder Simon (71 kg-Greco) gewann das sehr taktisch geführte Duell durch Passivitätspunkte 2:0. Aktionsreicher wurde es dann wieder mit Dennis Kronenberger (80 kg-Freistil), der mit sieben Zweier-Wertungen in der dritten Runde Überlegenheitssieger wurde. Somit lag der Matchball bei Thomas Bachmann (75 kg-Freistil), der dennoch ohne Druck „sein Ding machte“ (Vögtlin). Nach einem kleinen Hänger vor der Pause baute er in der Schlussminute seinen Vorsprung zu einem 12:2-Sieg aus und holte der WKG die letzten drei Punkte. Ersatzmann Simon Leisinger (75 kg-Greco) schlug sich wacker und verhinderte mit 0:6 mehr Zähler für die Gastgeber.

KSV ohne einige Stammringer

Mit 11:17 unterlag der KSV dem AB Aichhalden. Ohne einige Stammringer blieb das Ergebnis dennoch lange offen. Überraschend trat Vincent von Czenstkowski bis 80 Kilogramm an. Dabei machte sich die ungewohnte Länge des Gegners bei einigen Aktionen bemerkbar. Ein Schulterschwung konnte daher gerade noch von Leon Liedgens abgefangen werden, der seinerseits mit Beinangriffen punkten konnte. Doch von Czenstkowski verkürzte immer wieder und stand in der dritten Minute sogar knapp vor dem Schultersieg. Am Ende hatte Liedgens mit 9:8 knapp den Vorteil für sich.

Keine Mühe hatte Ferenc Almasi (130 kg-Greco) bei seiner Saisonpremiere. Mit einem 15:0 gewann er in der zweiten Minute technisch überhöht. Luillys Perez Mora kämpfte ungewohnt im Freistil (98 kg) und musste sich da aber mit 2:3 geschlagen geben. Souverän dafür der Erfolg von Kevin Kähny (86 kg-Greco), der in der ersten Runde mit einem Durchdreher aus der Bodenlage erfolgreich war und in Runde zwei Gegner Christian Bantle abfangen konnte, was zweitere zwei Punkte zum 6:0 beitrug. Schlussmann Pietro Calvagnas Gegenwehr endete in der Bodenlage, wo er mit Durchdrehern 0:16 unterlag und die Heimniederlage feststand.