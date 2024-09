Ringen: Darius Kiefer glänzt als Vizeweltmeister

Der 19-Jährige unterlag, angefeuert von einer großen Fan-Gemeinde seines Heimatvereins, zwar im Finale der Weltmeisterschaften in Spanien erneut knapp gegen seinen ukrainischen Rivalen Yehor Yakushenko, doch fehlte Kiefer wie schon im EM-Finale nur ein Hauch für den noch größeren Erfolg. Mit 4:6 Punkten unterlag er dem neuen Weltmeister. Mit der Silbermedaille sicherte er sich nach zwei EM-Bronzemedaillen, dem Vizeweltmeistertitel 2022 bei der U17 und dem Vizetitel bei der diesjährigen Europameisterschaft nun bereits sein fünftes internationales Edelmetall.

In der Klasse bis 97 Kilogramm im griechisch-römischen Stil startete er souverän am Dienstag mit einem 5:1-Erfolg gegen den Kasachen Rakhat Berzhanov in das Turnier. Nach einem 2:1-Punktsieg im Viertelfinale gegen den Iraner Hamidreza Keshkar war Kiefer schon nah an einer Medaille. Gewohnt fokussiert ging er im Halbfinalkampf gegen den Türken Ahmet Eremekter direkt in den Angriff und brachte den späteren Bronzegewinner mit einem lehrbuchmäßigen Schulterschwung in die gefährliche Lage. Wenige Momente später gab klopfte der Kampfrichter auf die Matte und bestätigte den Schultersieg des deutschen Kaderringers.