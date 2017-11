Ringen Das Remis vergessen machen

Von Mirko Bähr

Da ist noch eine Rechnung offen: Der TuS Adelhausen reist am Samstag in die Breisgaumetropole, um bei der RKG Freiburg 2000 das 11:11-Remis in der Vorrunde der Bundesliga Südwest vergessen zu machen. Coach Florian Philipp ist gesperrt, darf nicht in der blauen Ecke Platz nehmen.

Rheinfelden-Adelhausen. Zunächst das Betreten der Matte, das die Gelbe Karte nach sich zog, dann ein kleines Wortgefecht mit dem Mattenleiter Uwe Manz im vorletzten Kampf am Dienstag endete schlussendlich mit der Gelb-Roten Karte. Auch wenn es keineswegs dramatisch war. Der Kampfrichter-Chef des Deutschen Ringer-Bundes griff durch. Er habe sich das nicht gefallen lassen können, so der Unparteiische vom TuS Bönen. Glatt Rot war es nicht, trotzdem hat die Ampelkarte Folgen: Philipp darf einen Kampf nicht auf dem Stuhl am Mattenrand sitzen und seine Schützlinge anfeuern.

Und dennoch ist sich der TuS-Coach sicher, dass seine Mannen am Samstag, 19.30 Uhr, gegen die Freiburger die Oberhand behalten werden. „Die Konstellation ist nun eine andere. Wir haben uns als Mannschaft gefunden“, sagt er. Und die Tatsache, dass man dem Tabellenzweiten VfL Neckargartach nach dem 14:6-Heimerfolg wieder bis auf einen Zähler auf die Pelle gerückt ist, sorgt für einen weiteren Motivationsschub. Es winkt nach dem neunten Saisonkampf gar der zweite Platz, da die Red Devils beim Spitzenreiter ASV Mainz 88 zu Gast sind.

Man habe viel geredet und deshalb sei er sich sicher, dass die Einstellung seiner Ringer stimmen werde. „Wir wollen gewinnen. Schließlich will man nicht eine ganze Woche hart trainieren, um am Ende zu verlieren.“ Auffällig ist, dass die TuS-Akteure ihre taktischen Vorgaben weitestgehend einhalten. Der Erfolg des Teams steht dabei im Vordergrund und nicht das Resultat eines Einzelnen.

Ein Spaziergang wird der Auftritt in der Vigelius-Mehrzweckhalle sicherlich nicht, zumal der TuS noch immer nicht aus dem Vollen schöpfen kann. Zuletzt verletzte sich Zoheir El Quarragqe auch noch an der Rippe.

Ein heikle Aufgabe wird es wieder für Sascha Keller geben, der Ivan Drobny gegenübersteht. In der Hinrunde behielt der Freiburger mit 5:2 die Oberhand, markierte mit den zwei daraus resultierenden Teampunkten im letzten Duell des Abends das Remis. Aufpassen müsse man auch auf Manuel Wolfer, der Zeller sei ebenfalls sehr gefährlich. Im Hinkampf machte Wolfer kurzen Prozess mit Jörn Schubert, siegte vorzeitig technisch-überhöht.

Unterschätzt werde Freiburg nicht, macht Philipp klar. „Da gehen zehn starke Ringer auf die Matte. Wir werden die bestmögliche Mannschaft schicken.“