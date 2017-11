Ringen Den Heimnimbus wahren

Kleines Wiesental (mib). Dieses 20:20 beim Spitzenteam KSV Tennenbronn fällt einmal mehr unter die Kategorie Überraschung. Nicht die erste, die das Regionalligateam der WKG Weitenau- Wieslet da in dieser Saison auf die Matte zaubert. Lohn für diese Leistungen ist Rang fünf und nach elf Kämpfen ein positives Punktekonto.

Und dieses soll noch ansehnlicher werden. Dafür braucht es einen Sieg gegen den AB Aichhalden, den direkten Tabellennachbarn. Am Samstag geht es ab 20 Uhr erstmals in der Tegernauer Halle zur Sache. Da ist alles etwas kleiner, die Zuschauer sind noch näher dran. „Da herrscht irgendwie eine andere Stimmung“, meint Trainer Marc Viardot. Diese Luftveränderung tut der WKG gut, jedenfalls blieb man in der vergangenen Runde laut Viardot dort ungeschlagen und gewann auch gegen starke Gegner wie Adelhausen II oder Aichhalden. „Wir freuen uns drauf und hoffen auf viele Zuschauer aus dem Kleinen Wiesental, die unsere junge Überraschungsmannschaft anfeuert.“

Revanche ist angesagt. Mit 11:13 hatte die WKG in der Hinrunde knapp das Nachsehen gegen das Team des ehemaligen Mannschaftskollegen Radostin Shindov. „Es wir sicher wieder ein enger Kampf, aber wir haben in der Rückrunde einen kleinen Vorteil“, glaubt Viardot.

Jonas Dürr wird dann auch wieder voll mitmischen. Der hatte sich beim allzu euphorischen Jubel über den Erfolg gegen Sulgen bei der Landung den Fuß „verknackst“.