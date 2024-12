Ringen: Der Tabellenletzte sagt „adieu“

WKG-Mission Platz drei verteidigen wird schwer

Besser als Platz fünf wird es für die Kinzigtäler in diesem Jahr nicht mehr werden. In Tegernau werden sie ihren Saisonabschluss geben. Eine der wenigen Niederlagen von WKG-Legionär Vitalie Bunici (71 kg Freistil) gab es in Hofstetten gegen den deutschen Vizemeister Dario Dittrich, der in der Rückrunde allerdings bis 61 Kilogramm antritt und somit mit Murad Ilyaz den zweiten ausländischen Starter der WKG bekommen wird. Maximal Schadensbegrenzung ist bei den Gastgebern in den oberen Klassen angesagt, da Hofstettens Neumaier-Brüder Julian (98 kg Greco) und Patrick (130 kg Freistil) nur schwer zu besiegen sein werden.