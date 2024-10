Ringen: Derby auf Pariser Olympia-Matte

Mit einem Doppelkampftag starten die Ringer in die Rückrunde der verschiedenen Ligen. In der Landes- und Regionalliga geht es nach dem Stilartenwechsel am Freitag ab 15.30 Uhr und 17 Uhr direkt mit dem Bezirksderby zwischen den Teams der WKG Weitenau-Wieslet und der RG Hausen-Zell los.