Am 30. Oktober 2021 war der TuS Adelhausen zuletzt im Bürgerzentrum Gresgen zu Gast. Damals traf der TuS III auf die Reserve des SV Gresgen. Was damals niemand für möglich gehalten hätte: Am Samstag kommt nun die „Erste“ des TuS zum Hauptkampf nach Gresgen und fordert das in der Verbandsliga etablierte Team heraus. Der Ex-Bundesligist hat bereits zum Saisonauftakt mit seinem 30:4-Sieg gegen den SV Eschbach klargemacht, dass nach dem freiwilligen Rückzug der Weg wieder nach oben gehen soll. Der kampffreie SVG konnte sich in Ruhe das beeindruckende Team anschauen. Einige Veränderungen musste das Team vom Zeller Hausberg hinnehmen. Am schmerzlichsten ist der Verlust von Boris Nozadze, der im Halbschwer- und Schwergewicht in beiden Stilarten die Konkurrenz beherrschte und sichere Punkte für den SVG brachte. Es bleibt spannend, welche Kombination die Trainer um Headcoach Fabian Schmid in der Tasche haben. Die Ringer vom Dinkelberg mit ihrem Trainerduo Pascal Ruh und Sascha Oswald werden mit ihrer oberliga- und bundesligaerfahrenen Truppe die vermutlich größte Herausforderung der Saison darstellen. Doch muss erst gerungen werden, ehe die Lorbeeren verteilt werden können.