Ringen, Deutsche Meisterschaften DM-Gold für TuS-Ringer

Nach den Auftaktkämpfen am Freitag waren alle vier Freistil-Starter am Samstag an Finalkämpfen beteiligt. Einzig Stephan Brunner (74 Kilogramm) musste sich nach unglücklichem Auftakt und einer 3:4-Niederlage im kleinen Finale knapp geschlagen und verpasste mit einem hervorragenden fünften Rang eine Medaille.

Titelverteidigerin Elena Brugger (59 Kilogramm) unterlag im Finale mit 1:3 gegen Nationalmannschaftskameradin Sandra Paruszewski (AV Sulgen), die im Vorjahr bis 57 Kilogramm den Titel einfuhr, und durfte sich über Silber freuen.