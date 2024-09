Am Rande des Saisonauftakts der Ringer war zu erfahren, dass die RG Hausen-Zell vom 28. bis 30. März 2025 die Deutschen Meisterschaften der Junioren im griechisch-römischen Stil ausrichten werden. Somit wird es möglich sein, dass U20-Vizeweltmeister Darius Kiefer bei seinem dritten und letzten Start in dieser Altersklasse zuhause um den Titel kämpfen kann, den er 2023 und 2024 bereits holte. Technisch ist die RG Hausen-Zell bereits startklar, wie bei der Live-Übertragung des Derbys zu sehen und hören war. Ex-Kampfrichter Jens Liedtke und der ehemalige Nationalmannschaftsringer Oliver Hassler kommentierten die Ausstrahlung des Kampfes zwischen der RG und dem Bezirkskonkurrenten WKG Weitenau-Wieslet fair und informativ. Aus mehreren Winkeln und mit regelmäßigen Einblendungen des aktuellen Ergebnisses wurden die Zuschauer optimal mit Informationen versorgt, was in der Qualität die meisten Bundesligisten locker in den Schatten stellt. „Wir werden auch die Deutsche Meisterschaft für Euch kommentieren“, versprach Hassler zum Ende des Streams.