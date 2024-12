Nicht schlecht gestaunt hat der Vorstand des TuS Adelhausen, als am Freitag durch den Südbadischen Ringerverband (SBRV) Ergebnisse in der Verbandsliga geändert wurden. Rayanne Essaidi, der französische Ringer des TuS, hat unwissentlich kürzlich auch in Frankreich bei einem Mannschaftswettkampf, unabhängig vom TuS Adelhausen, gestartet. Dies ist nach SBRV-Richtlinien nicht möglich. Daher wurde Essaidi rückwirkend für die komplette Saison gesperrt und seine sechs Ergebnisse mit 0:4 gewertet. Das bedeutet, dass der Sieg des TuS gegen den AC Gutach-Bleibach zu einer 12:19-Niederlage und der Sieg gegen den neuen Tabellenführer AV Hornberg auf 15:13 gekürzt wird. Im direkten Vergleich beider Teams ist Hornberg nun vor Adelhausen. rom