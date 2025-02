Ringen: Dürr südbadischer Meister

Waren im vergangenen Jahr in Haslach im Kinzigtal noch 80 Ringer von 24 Vereinen am Start, traten nun nur noch 67 Sportler von 27 Teams an. Noah Dürr von der WKG Weitenau-Wieslet setzte sich gegen sechs Konkurrenten in der Klasse bis 63 Kilogramm durch und hat sich damit die Chance eröffnet, bei den Deutschen Meisterschaften die Verbandsfarben zu vertreten. Vizemeister wurde Felix Anselm vom TSV Kandern im 67er Limit. Bronze sicherten sich sein Team-Kamerad Milian Zámbó (60 kg), Dominik Gleichweit (RG Hausen-Zell, 63kg) und Norman Trübe (TuS Adelhausen, 67 kg).

Mit 43 technischen Punkten in drei Kämpfen verbuchte WKG-Ringer Noah Dürr eine beachtliche Bilanz. Gegen seinen bisherigen Regionalliga-Konkurrenten Dominik Gleichweit (RG Hausen-Zell) stand es nach sechsminütiger Kampfzeit 12:8. Knapp mit 13:13 bestand Dürr gegen Denis Agar vom KSV Vöhrenbach durch die höheren erzielten Wertungen, womit er im Finale um Gold stand. Dort hatte Noah Dürr dann nach kurzen Problemen das Duell gegen Yannick Fritsch (AV Hornberg) souverän gedreht und mit 18:9 einen vorzeitigen Überlegenheitssieg eingefahren.