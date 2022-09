Ringen Ein Klassiker zum Auftakt

Wettkampfgemeinschaft Weitenau-Wieslet gegen Ringergemeinschaft Hausen-Zell – also WKG gegen RG – seit Jahren der Ringer-Klassiker im Landkreis schlechthin. Beide Teams vereint das Ziel, auf Grund hervorragender Jugendarbeit mit möglichst viel Eigengewächsen in der Liga bestehen zu können. Erst recht im Duell mit dem Lokalrivalen. Wobei die Rivalität sportlich auf die Wettkämpfe beschränkt ist und man in diesem Jahr auch einige Trainingseinheiten miteinander absolvierte (wir berichteten). Nach dem 14:13-Heimsiegvor 450 Zuschauern gegen die RG möchte die WKG diesen Erfolg vom 1. November zu gerne wiederholen. Umgekehrt baut die RG darauf, den 20:11-Vorrundensieg vom 11. September zu wiederholen. Wie schon WKG-Trainer Kai Vögtlin ist auch sein RG-Gegenüber Sven Kiefer nicht gerade begeistert über das Auftaktlos. „Mir wäre es später auch lieber gewesen“, schmunzelt er und wünscht der besseren Mannschaft den Sieg. „Es sind zwei ausgeglichene Mannschaften. Gewinnen wird, wer besser aus den Startlöchern kommt. Ich werde meine Jungs heißmachen, damit uns das gelingen wird.“ Als „Wundertüte“ bezeichnet Vögtlin das Team der RG. „Sie sind schwer auszurechnen. Das wäre nach zwei, drei Kämpfen natürlich einfacher.“ Das wäre auch für ihn wichtig als Standortbestimmung. „Klar kannst du trainieren und trainieren. Aber am Samstag auf der Matte, mit den Fans im Rücken. Das ist einfach was anderes. Dann weiß ich auch, ob wir alles richtig gemacht haben“, erklärt Vögtlin

Entsprechend verrät keiner der Trainer seine Aufstellung. So bleibt offen, wer seitens der WKG auf RG-Neuzugang Darwish Mahmodi treffen wird und ob RG-Schwergewichtler Oliver Hassler ein weiteres Mal die Ringerstiefel schürt, um gegen Michael Herzog die Punkte in die Gästeecke zu holen. Entgegen der Vorsaison plagen die WKG keine Personalprobleme in den unteren Gewichtsklassen, wo in der Vorrunde mehrere Vierer kampflos hergeschenkt werden mussten. Dafür hofft Vögtlin, dass Manuel Läufer (98 Kilogramm Freistil) ein weiteres Mal für Punkte in der vierten Begegnung des Abends einfahren wird.