Ringen Ein turbulenter Abend in Höllstein

Als letzter Mann hatte erneut Stefan Kilchling (75 kg-Greco) die unangenehme Aufgabe, die Kohlen aus dem Feuer zu holen. Mit 13:17 führte Hofstetten. Kilchling startete wie die Feuerwehr und präsentierte sich entsprechend als der klar aktivere Ringer. Doch konnte er aus der angeordneten Bodenlage zwar seinen Gegner Jan Allgaier abheben, aber nicht punktebringend werfen.

Dasselbe zu Beginn der zweiten Runde. Nach vier Minuten zeigte Kampfrichterin Saskia Buchwald (Leipzig) die erste Verwarnung wegen Fingergreifens. Eine Minute später erhielt Allgaier, der allein auf Schadensbegrenzung aus war, erneut eine Verwarnung. Doch aktiver wurde Allgaier nicht und es folgte sieben Sekunden vor Schluss die dritte Verwarnung wegen negativen Ringens, wie im Gespräch mit der international tätigen Mattenleiterin im Anschluss zu erfahren war.

Von Seiten der WKG-Verantwortlichen gab es einerseits Verständnis für die Emotionen in Anbetracht der harten Entscheidung, doch Tritte gegen das Inventar und der Rudelauflauf zum Kampfrichtertisch seitens der KSV-Ringer und -Fans brachten die Situation fast außer Kontrolle. Auch die gelb-rote Karte gegen KSV-Trainer Mario Allgaier hielt das halbe Team und Fans nicht davon ab, auf die Unparteiische und weitere Personen einzubrüllen. Drei weitere gelbe Karten waren die Folge, konnten aber nicht persönlich zugeordnet werden.

„Natürlich ist das ein glücklicher Ausgang für uns“, kommentierte Kai Vögtlin die Punkteteilung. „Das war eine harte Entscheidung gegen Hofstetten“. Je fünf Duelle holten sich die Teams. Nummer sechs hatte Axel Graff (57 kg-Freistil) vor Augen. Mit seinen schnellen Beinangriffen führte er nach 72 Sekunden bereits 8:0, ehe er den Stil umstellte und sich damit selbst den Sieg verbaute. In der zweiten Runde ging dem 16-Jährigen die Kraft aus, Routinier Stefan Grigorov gewann 21:10.

Jonas Dürr (86 kg-Greco) musste sich durch Durchdreher in der angeordneten Bodenlage ungewohnt auspunkten lassen, während Bruder Simon (71 kg-Greco) knapp mit 7:5 knapp die Oberhand behielt. Die Verwarnung wegen Fingergreifens kostete ihn den zweiten Mannschaftspunkt. Dennoch jubelte er im Anschluss in der blauen Ecke, was ihm ebenfalls die Gelbe Karte brachte.

Vorschlussmann Thomas Bachmann (75 kg-Freistil) sah sich gegen den zunächst passiven Marius Allgaier im Vorteil, ließ sich in der zweiten Runde aber zu leicht an die Beine gehen und wurde sogar mehrfach abgehoben. Er verlor 4:8. Kein Problem hatten indes Dennis Kronenberger (80 kg-Freistil) und Manuel Läufer (98 kg-Freistil), die noch in der ersten Runde als Schulter- und Überlegenheitssieger die Vier für die WKG nach Hause brachten. Unter dem Strich entsprach das Unentschieden den gezeigten Leistungen auf der Matte.