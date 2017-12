Ringen Eine verschworene Gemeinschaft feiert den Titel

Von Mirko Bähr

Rheinfelden-Adelhausen. Ganz vorne gelandet ist der TuS Adelhausen in der höchsten Klasse Baden-Württembergs. Und das nicht nur deshalb, weil die anderen Mannschaften es nicht wollten und alles dafür gaben, nicht unter den ersten Zwei zu landen.

„Wir waren schon ganz vorne, als die Vereine noch ihre besten Ringer auf die Matte geschickt haben“, macht Trainer Thomas Weber deutlich. „Das letzte Drittel war dann schlicht Wettbewerbsverzerrung“, wird Weber deutlich.

Das schmälere aber die Leistung seiner Schützlinge keineswegs. Im Gegenteil. Das Motto der TuS-Reserve „Wir sind ein Team“ ist keine leere Floskel, wie Weber erklärt. Nur weil man genau so agiere und handle habe man den zweiten Regionalliga-Titel nach 2015 eingefahren. In einer Zweiten zu ringen, sei laut Weber nicht so einfach. „Keine Frage, die Erste hat Vorrang, was auch logisch ist. So muss der eine oder andere Ringer immer wieder kurzfristig reagieren. Mal muss er in einer anderen Stilart ran, mal in einer anderen Gewichtsklasse. Sprich: Es muss Gewicht gemacht werden“, erläutert Weber. Kevin Kähny und Pascal Ruh beispielsweise hätten sogar in drei verschiedenen Gewichtsklassen ihren Mann gestanden. „Die Jungs denken mit, wie wir aufstellen können, damit wir am Ende den Gesamterfolg einfahren können.“ Die Art und Weise, wie die einzelnen Ringer miteinander umgegangen und wie jeder für den anderen eingestanden sei, sei ausschlaggebend dafür gewesen, am Ende in der Tabelle ganz vorne zu stehen. „Das Team hat viel Engagement bewiesen und verdient die Meisterschaft geholt.“

Aber Weber hat sich auch „brutal geärgert“. Noch immer kann er die Vorgehensweise des AV Germania Sulgen nicht verstehen, die die Punkte des verlorenen Heimkampfes gegen den TuS II am grünen Tisch zurückholten. „Erst macht Sulgen alles dafür, um Punkte zu bekommen, um dann am Ende fünf Kämpfe locker abzuschenken“, schüttelt Weber den Kopf.

Insgesamt müssten sich die Verantwortlichen dieser Liga überlegen, wie es weitergehen soll. „Die Zwangsverpflichtung in Sachen Aufstieg hat schon dem einen oder anderen Verein die Existenz gekostet.“ Jüngstes Beispiel sei der SV Eschbach, der nun in der Verbandsliga auf die Matte geht.

Wie geht es beim TuS Adelhausen II weiter? Noch ist vieles unklar. Zumal ja ab der kommenden Runde in der Bundesliga ein Punktesystem zum Tragen kommt. Das wirkt sich auch auf die Zweite aus. „Vom Gefühl her wird es so sein, dass viele Ringer aus der Reserve oben eingesetzt werden müssen“, so Weber.

Punktesystem in der Bundesliga bringt Veränderungen mit sich

Dann müsse man sich die Frage stellen, ob es überhaupt in der Regionalliga weitergehen könne oder aber man nicht lieber mit den verbleibenden Jungen in der Verbandsliga antrete.

Andererseits brauche man jedoch auch einen guten Unterbau, damit die Ringer, die in der zweiten Mannschaften zum Einsatz kommen, auch entsprechend gefordert werden. „Darüber muss man jetzt reden. Das ist ein schwieriges Thema“, weiß Weber.