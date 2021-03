Südbadens erfolgreichste Ringerin Elena Brugger (Foto, TuS Adelhausen) hat ihre hartnäckige Sprunggelenksverletzung langsam aber sicher auskuriert. „Ende März will ich wieder angreifen“, gibt sich die deutsche Nationalkaderringerin optimistisch. Das Olympia-Qualifikationsturnier in Budapest hat jüngst noch ohne sie stattgefunden. Doch beim einen Monat später stattfindenden „Last chance“-Turnier in Sofia will sie um ein Olympia-Ticket kämpfen. Außerdem will sich in diesem Jahr noch bei der EM an den Start gehen. Text: Uli Nodler/Foto: Axel Hupfer