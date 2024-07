Ringen: EM-Silber geht an Darius Kiefer

Erneut über internationales Edelmetall freuen darf sich Nachwuchsringer Darius Kiefer von der RG Hausen-Zell. Bei der U20-Europameisterschaft im serbischen Novi Sad stand der Griechisch-Römisch-Spezialist nach drei Erfolgen im Finale der Klasse bis 97 Kilogramm. Dort ging der Zeller per Kampfrichterentscheid in der zweiten Minute in Führung, konnte aber aus der angeordneten Bodenlage keinen Vorteil ziehen. In der zweiten Runde erhielt sein ukrainischer Gegner Yehor Yakushenko den Vorteil zugesprochen. Zwar verteidigte Kiefer ebenfalls erfolgreich die Bodenlage, doch profitierte der Ukrainer von der „Letzte Wertung“-Regelung. Somit blieb für den Vorjahresdritten Kiefer durch das 1:1 nun die Silbermedaille.