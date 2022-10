Ringen Enttäuschend: Sechs Kämpfe, sechs Pleiten

Greco-Klasse bis 61 Kilogramm mehr ausgerechnet. Doch Andrey Georgiev musste die physische Überlegenheit des Haslachers Florin Tita anerkennen und verlor am Ende deutlich mit 10:20-Punkten. Für die 9:7-Führung von Weitenau-Wieslet zur Pause sorgte im 66-Kilogramm Antani Boyadzhiev, der einen 16:4-Punktsieg landete.

Eine herausragende Leistung lieferte einmal mehr Jonas Dürr (86 kg, Greco). Zur Pause lag er noch mit 0:1-Punkten zurück. Danach überrollte er seinen Gegner Alexander Truschakov mit 10:1.

Simon Dürr (bis 71 kg, Greco) schien bei einer 7:1-Führung zur Pause auf der Siegerstraße, doch dann brach er gegen Maxim Perpelita ein, verlor am Ende mit 7:16-Punkten. Dennis Kronenberger (bis 80 kg, Freistil) zeigte Stehvermögen, wandelte gegen Dennis Rubach einen 0:3-Rückstand zur Pause noch in einen 7:3-Erfolg um. Anschließend verlor die WKG beide Kämpfe in der 75-Kilogramm-Klasse.

Keinen guten Abend hatte der KSV Rheinfelden in Südhessen. Obwohl die Hochrheinringer sechs der zehn Duelle gegen die SVG Nieder-Liebersbach gewannen, hatten sie mit 12:13 das Nachsehen.

SVG Nieder-Liebersbach KSV Rheinfelden 13:12

Ungewohnt haderte Coach Fabian Wepfer (71 kg-Greco), der 8:1 gewann, mit Kampfrichterin Bianca Hubl-Zepf. „Der Schultersieg im Schwergewicht wurde uns aberkannt, viele weitere Punkte nicht gegeben.“ Ferenc Almasi (130 kg-Greco) hatte Gegner Sebastian Otto wenige Sekunden vor dem Pausengong mit einem Untergriff auf die Matte gelegt, doch das Abklopfen auf der Matte wurde nach dem Gong revidiert. Am Ende konnte der Ungar nur mit 6:4 gewinnen. Beim 10:9 blieb es nach 8:2-Führung für Sebastian von Czenstkowski (80 kg-Freistil) ebenfalls nur bei einem Mannschaftspunkt. Eduard Frick (98 kg-Freistil) schrammte mit 2:3 erneut knapp am Sieg vorbei.

KSV Hofstetten - RG Hausen-Zell 21:12

„Sie waren einfach besser“, so das kurze Fazit von RG-Trainer Sven Kiefer nach der Niederlage beim KSV Hofstetten. Trotz guter Kämpfe seiner Zehn mussten gleich drei Ringer die Maximalpunktzahl hergeben. Umgekehrt konnte nur Alexandru Solomon (75 kg-Greco) mit einem Überlegenheitssieg die Vier einfahren. Zwei Punkte sicherte der RG Adrian „Bubi“ Recorean (98 kg-Freistil) mit einem ungefährdeten 4:0-Erfolg. Neuzugang Darwish Mahmodi (57 kg-Freistil, 10:2) und Ivan Guidea (66 kg-Freistil, 18:4) sorgten jeweils für drei weitere Zähler. Jonas Deiß (71 kg-Greco) ging zunächst mit einem Durchdreher aus der angeordneten Bodenlage in Führung. Musste diese dann nach einem Standgriff hergeben und unterlag am Ende trotz beherzten Auftretens klar mit 4:15.

KSV Haslach - RG Hausen-Zell 21:16

Vier maximale Siege haben gestern der RG Hausen-Zell in Haslach im Kinzigtal nicht gereicht, um die ersten Punkte zu holen. Doch die Leistung der Wiesental-Staffel muss Mut machen, denn der Gegner zählt zu den Spitzenteams der Liga, hat bislang lediglich einen von sechs Kämpfen verloren.

Nach den ersten beiden Kämpfen führte die RG sogar mit 8:0. Zunächst ließ Haslach die Freistil-Gewichtsklassen bis 57 Kilogramm unbesetzt. So kam Darwish Mahmodi kampflos zu vier Punkten. Anschließend feierte Darius Kiefer einen technisch-überhöhten Punktsieg. Nach dem „Vierer“ von Ivan Guidea führte die RG zur Pause mit 12:5. Doch nach der Pause trug sich nur noch Maximilian Mond (bis 86 kg, Greco) in die Siegerliste ein.

KSV Rheinfelden - KSV Hofstetten 7:21

Eine weitere Heimniederlage musste gestern der KSV Rheinfelden hinnehmen. Der Gastgeber war bei der 7:21-Klatsche gegen den KSV Hofstetten chancenlos. Zu Punkten kamen lediglich Patrick Hinderer (bis 61 kg, Greco), Andrius Reisch (bis 75 kg, Freistil) und Eduard Frick Bis 98 kg, Freistil).

WKG Weitenau-Wieslet - SVG 04 Weingarten 4:24

Böse unter die Räder ist die WKG Weitenau-Wieslet im zweiten Heimkampf innert 48 Stunden gekommen. Die Wettkampfgemeinschaft unterlag gegen Spitzenreiter SVG 04 Weingarten mit 4:24-Punkten.