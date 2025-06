Ringen: Erfolgreich bei den Deutschen Meisterschaften

Mit gleich drei Sportlern trat der TSV Kandern in Elsenfeld an und belegte in der Vereinswertung immerhin Rang 18 von über 130 Vereinen. Webers Teamkameraden Milian Zámbó (60 Kilogramm) und Felix Anselm (67 Kilogramm) traten bei den Greco-Wettkämpfen der Männer an. Nach einem aktionsreichen 9:6-Erfolg in der Qualifikationsrunde musste Zámbó sich im südbadischen Duell mit Eugen Schell (RG Lahr) vorzeitig durch technische Überlegenheit geschlagen geben. Da Schell allerdings das Halbfinale knapp mit 0:2 verlor, schied Zámbó damit aus und belegt den siebten Platz. Für Felix Anselm war das Turnier bereits mit der vorzeitigen 0:8-Quali-Niederlage auf Rang acht beendet.