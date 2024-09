Inzwischen haben alle neun Mannschaften in der Regionalliga Baden-Württemberg ihre ersten Punkte eingefahren oder abgegeben. Bis sich die Favoriten um den personell aufgerüsteten Tabellenführer KSV Ketsch weiter herauskristallisieren, wird es also mindestens noch ein paar Kampftage dauern. Denn selbst Ketsch unterlag zuletzt am Wochenende – ausgerechnet gegen Schlusslicht SG Weilimdorf.