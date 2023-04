Ringen Es gilt für Brugger

Im EM-Einsatz war auch Freistilspezialist Kevin Henkel vom TuS Adelhausen. Er startete in der nichtolympischen Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm. Nach seiner Viertelfinalniederlage bei der EM durfte er noch wie sein Teamgefährte Horst Lehr (Köllerbach) auf Bronze hoffen.

Henkel scheiterte an Haji Aliew (Aserbaidschan). Da sein Gegner das Finale erreichte, ging es für Henkel weiter. So stand er am Dienstagabend im kleinen Finale um Bronze. Der 29-Jährige fand gegen Vasile Diacon (Mazedonien) kein technisches Mittel, unterlag mit 2:7 und wurde EM-Fünfter. Die EM in Kroatien ist für die deutschen Ringerinnen und Ringer eine Standortbestimmung auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris. „Die Europameisterschaften in Zagreb haben einen hohen Stellenwert für uns, denn es geht ja schon mit großen Schritten auf die WM zu, die im September in Belgrad ausgetragen wird und bei der auch die ersten Tickets für die Olympischen Spiele vergeben werden“, sagte Ringer-Präsident Jens-Peter Nettekoven im Sport1-Interview.