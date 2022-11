Ringen Fast wäre es sogar ein Sieg geworden

Henkel hält seine Niederlage in Grenzen

Nach der Pause ging die Erfolgsserie des TuS Adelhausen weiter. In einem hitzigen Duell kassierte Sebastian Jezierzanski (86 kg-Freistil) in der Schlussminute noch eine Verwarnung, was den 3:2-Erfolg gegen den Deutschen Meister von 2019, Ahmed Dudarov, aber nicht verhinderte. Bei seiner Saisonpremiere lag Bozo Starcevic (80 kg-Greco) nach 40 Sekunden bereits mit 2:8 zurück. In der zweiten Runde gab es keine technischen Punkte mehr, womit seine 2:11-Niederlage drei Punkte an Mainz bedeutete. Mit 6:3 setzte sich Krisztian Vancza (75 kg-Greco) klar gegen den Weltranglistenvierten Kristupas Sleiva durch und baute nochmals damit die TuS-Führung aus. Die schwere Last des Schlusskämpfers hatte dann Kevin Henkel (75 kg-Freistil). Gegen den EM-Siebten Kuramagomedov konnte er mit einem 2:12 die Niederlage in Grenzen halten und damit einen Punkt in Mainz für die Dinkelbergstaffel sichern.