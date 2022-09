Ringen Fehlstart für den KSV Rheinfelden

„Das war eindeutig nicht unser Tag“, bekannte Trainer Fabian Wepfer nach der Auswärtsniederlage. Zu viele Kämpfe gingen unerwartet verloren und konnten nicht mehr kompensiert werden. „Es war ein Fehlstart, den man abhaken muss. Es stehen noch viele Kämpfe an, auf die wir uns fokussieren müssen.“

Für den kurzfristig verhinderten Neuzugang Mykola Havrychkin sprang Sascha Hinderer (57 kg-Freistil) ein. Doch mit Übergewicht ging der Vierer kampflos an die Gastgeber. Mit vier Durchdrehern nach der angeordneten Bodenlage ging Ferenc Almasi (130 kg-Greco) zu Beginn der zweiten Minute 9:0 in Führung. Im weiteren Verlauf kam Gegner Malte Ziegler, DM-Fünfter bis 97 Kilogramm, nicht in den Kampf und musste gegen den Ungarn im KSV-Dress weitere Einser-Wertungen am Mattenrand zulassen. In der zweiten Runde holte sich Almasi mit einem Durchdreher nach der angeordneten Bodenlage den 16:0-Überlegenheitssieg. Umgekehrt hatte Patrick Hinderer (61 kg-Greco) gegen den Kadetten-Europameister von 2000, Constantin Bulibasa, kein Mittel und unterlag in zwei Minuten überhöht. Eduard Frick (98 kg-Freistil) ging gegen Ehningens Legionär Andrian Grosul zunächst in Führung, musste sich aber final nach viereinhalb Minuten mit 2:18 geschlagen geben.