Ringen: Felix Krafft hat Feierabend

Zwei Siege vor der Pause

Während Nico Megerle (71 kg Freistil) im Stand gut gegen den Moldawier Mihail Sava bestand, konnte er gegen dessen Beinschrauben in der Bodenlage die Überlegenheitsniederlage nicht verhindern.

Nach dem Überlegenheitssieg von Robert Fritsch (80 kg Greco) hielt der zweite Neuzugang, Melvin Pelzer (75 kg Greco) mit 3:1 die rechnerische Chance des TuS auf ein Remis aufrecht. Durch eine Rolle in der Bodenlage kam er zum knappen, aber verdienten Sieg. Doch gegen Mattenfuchs Andriy Shyyka (75 kg Freistil) hatte auch Stephan Brunner keine Chance und musste in der Schlussminute die Überlegenheitsniederlage einräumen.

Neuss in der Endrunde

Mit einem 23:5-Erfolg gegen den ASV Urloffen hat sich Aufsteiger KSK Neuss als viertes Team, neben Mainz, Heilbronn und Köllerbach, vorzeitig für die Playoffs qualifiziert. Der TuS Adelhausen hat in den verbleibenden beiden Kämpfen die direkten Gegner um die „rote Laterne“ vor sich: Am 2. Dezember tritt das Team bei Schlusslicht KSV Witten an, am 16. Dezember in Urloffen.