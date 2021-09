Ringen Für die WKG wird’s wegen Zeh zäh

Nun begann die WKG mit ihrer Aufholjagd, die wie von Volker Dürr prognostiziert noch einmal ganz unverhofft für mehr Spannung sorgte, als den Heimfans am Mattenrand lieb gewesen sein kann. Jonas Dürr (WKG) behielt in der Gewichtsklasse bis 86 Kilo im griechisch-römischen Stil gegen Maximilian Mond mit 5:0 die Oberhand und verkürzte die Führung der RG was dann postwendend von Alexandru Solomon (Greco, 71 kg) mit einem unangefochtenen 9:2-Erfolg gegen Simon Dürr korrigiert wurde.

In Gefahr geriet die RG-Führung nicht mehr. Zu groß war der Abstand, den die Gastgeber in der ersten Hälfte des Kampfabends auf ihrem Konto verbuchten. Trotzdem: Dennis Kronenberger (80 kg-Freistil) überzeugte mit einem technisch-überhöhten Sieg (16:0) gegen Manuel Kiefer. Luca Köpfer (75 kg-Freistil), der Ex-WKG-Griffkünstler und neu in Diensten der RG, brachte gegen seinen Kontrahenten Simon Leisinger ein 4:1 in die rote Ecke.

Für die WKG, bei der man sich schon jetzt auf den Rückkampf in Steinen freut, stellte Stefan Kilchling (75 kg-Greco) den vielleicht auch ein wenig versöhnlichen Endstand von 20:11 her. Er überrollte seinen RG-Kontrahenten Patrick Sutter mit einem technisch-überhöhten 15:0-Punktsieg.

Mike Mühlemann, der die Fans „zum größten Maskenball, den Zell je erlebt hat“, begrüßte, lobte am Ende die Disziplin des Publikums, das sich anstands- und klaglos an die Corona-Regeln hielt und trotzdem jedem Menge Spaß am Mattenrand hatte.

Und er adelte Luca Zeh, in dem er „den ersten Kampf“, der wie erwähnt mit einem überraschenden Schultersieg endete, „als extrem entscheidend“ einstufte. Dem pflichtete schließlich auch Sven Kiefer bei, der die Finte, die zu Zehs Schultersieg führte, „als den schönsten Griff des Abends“ wertete und versicherte, dass er – wie die ganze RG auch – „mächtig stolz ist auf das, was den ganzen Abend über gezeigt wurde“.

Er verweis dabei auch auf das 26:8 der Zweiten gegen die zweite Mannschaft der WKG. Dabei gelang dem frisch gebackenen deutschen A-Jugend-Meister, Darius Kiefer, dem der sportliche Leiter Stefan Hauschel zu Beginn des Abends den ihm gebührenden Pokal überreichte, ein technisch-überhöhter 16:0-Erfolg nach nur etwas mehr als drei Minuten.