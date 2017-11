Ringen Gäste optimistisch

Rheinfelden-Adelhausen (nod). Es ist das Spitzenduell des vierten Rückrunden-Kampftages. Tabellenführer TuS Adelhausen II gastiert am morgigen Samstag beim Tabellenzweiten KSV Tennenbronn. Es dürfte ein Duell auf Augenhöhe werden. Nach Verlustpunkten sind beide Teams gleichauf. Adelhausen II weist nur zwei Pluspunkte mehr als Tennenbronn auf. Kampfbeginn in Tennenbronn am Samstag ist um 20 Uhr.

Für TuS-Trainer Thomas Weber ist die neuerliche Niederlage gegen Sulgen am vergangenen Wochenende abgehakt: „In Tennenbronn wird definitiv eine stärkere Mannschaft antreten. Wir haben dort sicherlich eine gute Erfolgschance.“

Im Titelrennen dürfte es im weiteren Verlauf der Rückrunde noch richtig spannend werden. Das beweist ein Blick auf die Tabelle. Mit dem TuS Adelhausen II (19:7 Punkte, KSV Tennenbronn (17:7), AV Germania Sulgen (16:8), AB Aichhalden (14:10) und WKG Weitenau-Wieslet (14:10) können nicht weniger als fünf Ringer-Staffeln noch meister werden. Aber ist der Aufstieg in die 1. Bundesliga für die Anwärter auch das Maß aller Dinge? Sicherlich nicht. Denn: Keine der in Frage kommenden ersten Mannschaften in der Regionalliga Baden-Württemberg hegt große Aufstiegsgelüste. Alle scheuen aus wirtschaftlichen Gründen den Sprung nach oben.

Aber der Deutsche Ringer-Bund hat beschlossen, dass der Meister das Aufstiegsrecht nicht ablehnen kann.

Deshalb wäre es für alle Beteiligten wohl die charmanteste Lösung, wenn der TuS Adelhausen sich in dieser Saison die Titelkrone aufsetzen würden. Die Adelhausener Reserve kann nämlich gar nicht aufsteigen, weil die erste Mannschaft bereits in der Bundesliga Südwest ringt. So darf man gespannt sein, wie der KSV Tennenbronn morgen personell das anberaumte Spitzenduell angehen wird.