Ringen Gelingt Weitenau-Wieslet die Revanche?

Erst zuhause, dann in Nordbaden geht es für den KSV Rheinfelden bereits darum, den Anschluss an das Mittelfeld nicht zu verlieren. Gegen den KSV Hofstetten mussten sich die Hochrheinringer nicht optimal aufgestellt in der Hinrunde klar geschlagen geben. „Dieses Mal wollen wir uns besser präsentieren und nichts verschenken“, kündigt KSV-Trainer Sascha Oswald an. Mit dem Stilartenwechsel zeichnen sich auch weitere Variationsmöglichkeiten im Kader an, worüber er allerdings als alter Mattenfuchs nichts preisgibt.

Am Montag gilt es beim gescheiterten Titelfavoriten KSV Schriesheim sich erneut zu beweisen. „Dass ausgerechnet dort unser erster Saisonsieg kam, hat mich selbst positiv überrascht. Aber mindestens einen der beiden Kämpfe müssen wir gewinnen.“ Trotz vieler großer Namen scheiterte des KSV Schriesheim an sieben der neun Gegner. Ausgerechnet beim sonst verlustpunktfreien Spitzenreiter KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt waren sie zuhause erfolgreich, scheiterten aber an selber Stelle gegen den sonst erfolglosen Aufsteiger SVG Nieder-Liebersbach.