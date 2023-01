Ringen Glücklose Saison für die RG-Teams

„Auf die Gespräche hätte ich gerne verzichtet. Aber wenn man hinten liegt, ist es natürlich schwerer, sich zu motivieren“, zeigt Kiefer Verständnis für seine Schützlinge. Am Ende habe man gemeinsam das Minimalziel „Klassenerhalt“ mit beiden Teams erreicht. Denn auch die Landesliga-Mannschaft drehte im Schlussviertel auf – vier Siege in den fünf letzten Kämpfen bedeuteten Rang sieben und ersparte dem Verein die Teilnahme an den Relegationskämpfen.