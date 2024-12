Ringen: Gresgen droht Abstieg in die Landesliga

Nach der klaren 8:30-Niederlage beim bisherigen Schlusslicht Lutte Sélestat sieht es schlecht aus für den SV Gresgen. Im direkten Vergleich unterliegt man nun den Elsässern. Weiterhin ist die Personalnot so gravierend, dass selbst Trainer Fabian Schmid in der 130er-Freistilklasse antreten musste, wo er in der dritten Minute geschultert wurde. Als einziger SVG-Ringer kam Daniel Wimberger (98 kg Greco) mit einer 6:9-Niederlage über die komplette Kampfzeit. Nach dem 0:30-Rückstand sorgten der kampflose Bastian Kunz (75 kg Greco) und Überlegenheitssieger Martin Fricker (75 kg Freistil) zumindest am Schluss für zwei Einzelsiege.