Ringen: Gute Laune in Kandern und Rheinfelden

Zwei unglückliche Niederlagen und der Ausfall von Schwergewichtler Ferenc Almasi brachten den KSV Rheinfelden in Zugzwang. Doch mit beherztem Engagement rettete die Mannschaft den doppelten Punktgewinn gegen die Kinzigtäler.

Ein Wechselbad der Gefühle erlebten die Anhänger von Oberliga-Aufsteiger TSV Kandern am Freitag im Duell mit dem KSV Appenweier. Für Genugtuung sorgten die souveränen Auftritte der eigenen jungen Griffkünstler. Die Überlegenheit in den leichten Gewichtsklassen konnten die Gäste nie wettmachen. Nachwuchsringer Benjamin Kühner (57 kg Freistil), der mit seinem Schultersieg in der fünften Minute den Abend eröffnete, bekam ein Sonderlob vom Abteilungsleiter Maik Scheurer: „Mit 14 Jahren ringt er schon sehr gut und clever“. Ebenfalls überzeuge ihn Milian Zámbó (61 kg Greco), der nach 137 Sekunden als Überlegenheitssieger mit 16:0 jubelnd von der Matte ging.